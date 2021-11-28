‘Corona’ nedeniyle eksik kadroyla maça çıkan Belenenses 48 dakika dayanabildi

Portekiz Birinci Futbol Ligi’nde oynanan Belenenses-Benfica maçı tarihe geçti! Ev sahibi ekip, 17 corona virüsü vakası nedeniyle dokuz kişiyle sahaya çıktığı maçta sakatlıklar nedeniyle altı kişi kalınca 48’inci dakikada müsabaka sona erdi.

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İlk yarıda skor 7-0’a geldi. Alttan üçüncü sıradaki Belenenses’te devre arasına girerken iki oyuncu sakatlanınca sahadaki oyuncu sayısı yediye indi. Gecikmeli başlayan ikinci yarısının başında bir oyuncu yere düştü ve devam edemeyeceğini söyledi. Oyuncuların sayısı altıya düşünce hakem Manuel Mota kurallar gereği karşılaşmayı bitirdi. Kurallar gereği en az yedi oyuncunun sahada olması gerekiyor.

Benfica’da, Haris Seferovic iki, Julian Weigl bir gol atarken Darwin Nunez hat-trick yaptı. Bir golü de Belenenses’in Brezilyalı savunma oyuncusu Eduardo Kau kendi kalesine attı.

Belenenses’in oyuncuları maçtan sonra yayınladıkları ortak açıklamada, “Futbolun sadece rekabet olduğunda bir kalbi vardır. Futbolun sadece kamu sağlığı açısından örnek olduğunda kalbi vardır. Bugün futbol kalbini kaybetti” ifadelerini kullandı.

Belenenses Başkanı Rui Pedro Soares ise göz yaşlarını tutamadı.

Maçı oynamak zorunda bırakıldıklarını söyleyen Benfica Başkanı Rui Costa ise federasyon ve kamu sağlığı dairesinin maçı erletmesinin gerektiğinin altını çizdi. Costa, “Portekiz futbolunda ve ülkede karanlık bir sayfa olarak tarihe geçti” dedi.

Portekiz Ligi’nin üçüncüsü Sporting Lisbon’un açıklamasında, “Portekiz futbolu bugün bütünüyle ağır bir yara aldı” ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City’nin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva Twitter’da, “Bu nedir? Bu maçın neden ertelenmediğini anlayamayan bir tek ben miyim” yazarak duruma tepki gösterdi.

Benfica, 31 puanla lider.