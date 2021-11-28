Milletvekili doğuma bisikletle gitti

Yeni Zelanda’da, hamile milletvekili Julie Anne Genter sancısı tutunca bisikletle hastaneye gitti; hem de ikinci kez!

Hastaneye pedal çevirerek gittikten bir saat sonra bebeğini kucağına alan Yeşiller milletvekili Genter haberi Facebook’tan duyurdu: “Saat 03:04’te ailemizin en yeni üyesi aramıza katıldı. Aslında bisikletle doğuma gitmeyi planlamıyordum. Böyle gelişti. Saat 02:00 gibi sancım tuttu. İki üç dakikada bir geliyordu. 10 dakikada ulaştım hastaneye.”

ABD’de doğan, 2006’da Yeni Zelanda’ya yerleşen Genter, bebeğin ‘babası gibi uyuduğunu’ ifade ederek çok tatlı ve sağlıklı olduğu bilgisini de mesaja ekledi ve ‘#bicyclesarethebest’ (bisikletlereniyiolandır) etiketini.

Instagram hesabından da “Bisiklet sürmek için harika bir sabah” yazdığı bir mesaj ve fotoğraf paylaştı.

Partisinin, ulaşımdan sorumlu sözcüsü olan Genter’in Facebook profilinde, “Bisikletimi seviyorum” yazıyor. Genter, 2018’de ilk çocuğunu doğurmaya da bisikletle gitmişti.