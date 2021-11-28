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Yaramazlara biraz batar!

Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından şunlar kaydedildi: “Galatasaray Spor Kulübü 37’inci Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’i kaybettik. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”


Cengiz, Aralık 2019’da sarı-kırmızılı futbol takımının geçirdiği sıkıntılı dönemle ilgili olarak, “Galatasaray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte Galatasaray” demişti.

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