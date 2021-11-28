Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.

Türk Hava Yolları (THY), Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg kentlerinden tahliye uçuşu yaptı. AA’nın haberine göre Güney Afrika’dan Türkiye’ye dönmek isteyen 41 kişi dün akşam TSİ 20:30’da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket etti. Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 […]