Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.
Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından şunlar kaydedildi: “Galatasaray Spor Kulübü 37’inci Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’i kaybettik. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”
Cengiz, Aralık 2019’da sarı-kırmızılı futbol takımının geçirdiği sıkıntılı dönemle ilgili olarak, “Galatasaray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte Galatasaray” demişti.