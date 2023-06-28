Akşam Postası / 28 Haziran 2023

Kaftancıoğlu’na göre İmamoğlu ‘değişim’ derken Kılıçdaroğlu’nu kastetmedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’deki değişimi değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘değişim’ çağrılarını partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özelinde söylemediğini belirten Kaftancıoğlu, CHP’ye ‘yeni elbise giydirmeye çalışanlara’ tepkili.

Polis eyleme izin vermişti: İsveç’te Kuran yakıldı

İsveç polisi Stockholm kentindeki bir caminin yakınlarında yapılması planlanan Kuran yakma eylemine izin verdi. İznin ardından bir kişi Kuran yaktı.

İstanbul Başsavcılığı: Yanardağ ifadesinde ‘montaj’ iddiasında bulunmadı

İstanbul Başsavcılığı, tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın verdiği ifadede sözlerinin montajlandığına yönelik ifade vermediğini belirtti.

Dünya Bankası’dan, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık ‘deprem’ finansmanı

Dünya Bankası depremden etkilenen bölgelerde kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisine yardımcı olmak için Türkiye’ye sağlanacak 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı.

Trafik sigortasına ‘asgari ücret’ zammı yolda

Sektör yetkilileri artırılan asgari ücretle maliyetlerinin arttığını belirterek trafik sigortasına yüzde 40 oranında zam yapılacağını söyledi.

Boğaziçi ‘en iyi üniversiteler listesi’nde 200 sıra birden yükseldi

Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası yüksek öğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds’in (QS) hazırladığı sıralamada geçen seneki performansını 200 sıra ilerleterek 514’üncü oldu.

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.