Polis eyleme izin vermişti: İsveç’te Kuran yakıldı

İsveç polisi Stockholm kentindeki bir caminin yakınlarında yapılması planlanan Kuran yakma eylemine izin verdi. İznin ardından bir kişi Kuran yaktı.

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İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın başkent Stockholm’deki Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak’ta büyükelçilik önünde Kuran yakmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Stockholm’ün NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söylemişti: “İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz.”

Kuran yakma eylemi Endonezya ve Pakistan’da da eylemlerle protesto edilmişti.

Şimdi yeni bir Kuran yakma eyleminin yapılması planlanıyor. BBC Türkçe’nin aktardığına göre polisin eylemle ilgili yazılı kararında, güvenlik risklerinin ‘mevcut yasalara göre talebi reddetme kararını haklı kılacak nitelikte olmadığı’ belirtildi. İznin ardından bir kişi Kuran yaktı. Kent merkezindeki eylem sırasında, küçük bir karşı protesto da yapıldı.

Mahkeme kararı

İsveç polisi bundan önce iki kez güvenlik gerekçesiyle aşırı sağcı grupların Kuran yakma eylemlerini engellemişti. Ancak İsveç temyiz mahkemesi haziran ortasında polisin öne sürdüğü güvenlik gerekçelerinin planlanan eylemlerle belirgin bir bağlantısı olmadığı yönünde karar vermişti.

Eylemin Kurban bayramına denk gelen zamanlamasının İsveç’in NATO üyelik sürecini olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.