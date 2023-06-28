Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege’nin güney ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kesntlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.