Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi başladı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal’la bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İsmail Kartal. (AA)

İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirildi. Kartal, 2014-2015 ve 2021-2022 sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kartal’la anlaşmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

“Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu’nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe’nin neferi.”