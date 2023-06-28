S&P küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,7’den yüzde 2,9’a çıkardı.

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AA’nın haberine göre kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gelişmiş ülkelerdeki hızlı faiz artışlarına rağmen pek çok ekonomide özellikle hizmetlere yönelik talep baskılarının güçlü kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, manşet enflasyondaki gevşemeye rağmen iş gücü piyasalarının hala sıkı ve çekirdek enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, büyük merkez bankalarının politika faizlerinin daha uzun süre yüksek kalacağının sinyalini verdiği anımsatılarak, bu yıl faiz indirimi beklentilerinin artık masadan kalktığı ifade edildi.

Tahminlerin genel olarak 2023’te daha hızlı, 2024’teyse daha yavaş bir ekonomik büyümeye işaret ettiği belirtilen açıklamada, dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,9’ar, 2025 ve 2026’daysa yüzde 3,3’er büyümesinin beklendiği kaydedildi.

S&P, daha önceki tahminlerinde küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl yüzde 3, 2025’te yüzde 3,4 ve 2026’da yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, artık daha uzun ve sığ bir yavaşlama öngörüldüğü, resesyon olasılıklarınınsa azaldığı aktarıldı.

‘Aşırı sıkılaşma büyümeyi keskin şekilde yavaşlatır’

Enflasyonun “yapışkan” olmaya devam etmesi halinde faiz oranlarının daha uzun süre yükselmesi gerekeceği vurgulanan açıklamada, merkez bankalarının aşırı sıkılaşması halinde büyümenin keskin bir şekilde yavaşlayacağı kaydedildi.

Öte yandan ABD ekonomisinin büyüme tahmininin de bu yıl için yükseltildiği belirtilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 1,3, 2025’te yüzde 1,5 ve 2026’da yüzde 1,8 büyümesinin beklendiği bildirildi.