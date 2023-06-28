Boğaziçi ‘en iyi üniversiteler listesi’nde 200 sıra birden yükseldi

Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası yüksek öğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds’in (QS) hazırladığı sıralamada geçen seneki performansını 200 sıra ilerleterek 514’üncü oldu.

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Londra merkezli QS, ‘Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024’ü yayımladı. ANKA’nın haberine göre 104 ülkeden yaklaşık 3 bin yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede Boğaziçi Üniversitesi, dünya sıralamasında 514’üncü sıraya yükseldi.

Boğaziçi Üniversitesi böylelikle, son beş yıl içindeki en iyi performansını kaydetti.

QS üniversiteler sıralaması, ‘akademisyen başına düşen atıf’, ‘akademisyen/öğrenci oranı’, ‘uluslararası araştırma ağlarındaki görünüm‘, ‘uluslararası öğrenci oranı’, ‘uluslararası akademisyen oranı’, ‘mezun istihdamı’, ‘sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler’, ‘işverenlere göre saygınlık‘ ve ‘akademisyenlere göre saygınlık’ alanlarından oluşan dokuz kriterin farklı oranlarda dikkate alınmasıyla oluşturuluyor.