İstanbul Başsavcılığı: Yanardağ ifadesinde ‘montaj’ iddiasında bulunmadı

İstanbul Başsavcılığı, tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın verdiği ifadede sözlerinin montajlandığına yönelik ifade vermediğini belirtti.

Merdan Yanardağ. (YouTube)

TELE1’de yayınlanan programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, dün gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi’ne getirilmişti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcılarından Ebru Baran Celep tarafından sorgulanan Yanardağ, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nde Ramazan Çiçek’e ifade veren Yanardağ, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı. Hakim Çiçek, Yanardağ’ın ‘üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu’ öne sürmüş; tutuklama kararı vermişti.

Yanardağ hedef gösterildiği görüntüler hakkında yaptığı açıklamalarda bunların konuşmasının çeşitli bölümlerinin kesilerek montajlandığı belirtmişti.

İstanbul Başsavcılığı, Yanardağ’ın bu çıkışlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yanardağ’ın ifadede montaj olduğuna yönelik bir ifade kullanmadığını ileri süren savcılığın açıklaması şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/137583 soruşturma numaralı dosyası üzerinden hakkında soruşturma yürütülen Merdan Yanardağ’ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, “soruşturmaya konu tespiti yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği ironi yapmak istediğini” beyan etmiş olup, alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.”