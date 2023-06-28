CHP Merdan Yanardağ için heyet oluşturdu

Hedef gösterildikten sonra tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla heyet oluşturdu.

Fotoğraf: BirGün

TELE1’de yayınlanan programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ dün tutuklanmıştı.

TELE1’e konuk olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yanardağ için Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla heyet oluşturulduğunu söyledi.

Sarıgül “Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ’ı ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.