Trafik sigortasına ‘asgari ücret’ zammı yolda

Sektör yetkilileri artırılan asgari ücretle maliyetlerinin arttığını belirterek trafik sigortasına yüzde 40 oranında zam yapılacağını söyledi.

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Asgari ücretteki artış trafik sigortasına yansıyacak. Trafik sigortasında vefat ve sakatlık tazminatı anlaşmazlıklarının yüzde 80’i mahkemelerde çözülüyor. Sonrasında ödenecek rakam mevcut asgari ücrete göre hesaplanıyor. Asgari ücret, 20 Haziran’da yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira yükseltilmişti.

NTV’nin aktardığına göre sektör temsilcileri bu nedenle zam yapmayı planlıyor. Asgari ücretteki zammın trafik sigortasında maliyeti yüzde 40 artıracağını düşünen sektör temsilcileri, bu oranda bir zammın olacağını bildirdi.

Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar hesabı şöyle yaptı: “Aralık 2022’de bir kaza olduğunu düşünelim. Biz 31 Aralık’ta (2022) bu dosyayı açtığımızda asgari ücret 5 bin 550 liraydı. 100 bin 867 liralık tazminat söz konusuydu. Bu tazminat rakamı 293 bin liraya çıkmış. Sadece yeni poliçe primleriyle ilgili değil sorun; biz geçmişi toparlamaya çalışıyoruz. Baktığınız zaman ilave yüzde 44’lük etki var. Sektör yüzde 40’lık bir zam beklentisi içinde.”