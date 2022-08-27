Akşam Postası / 27 Ağustos 2022

Sedat Peker, sermaye piyasasında ‘suç örgütü’ iddiasını 50 tweet’te anlattı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı’nın adının geçtiği, bir ‘suç örgütü’ iddiasında bulundu.

Diken duyurmuştu: AKP’de köstebek tartışması Yeni Şafak’ın manşetinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ÖTV açıklamasının ardından AKP içinde başlayan ‘bilgi sızdı’ tartışmasını Diken 27 Temmuz’da okurlarına duyurmuştu. İktidara yakın Yeni Şafak tam bir ay sonra konuyu manşetine taşıdı.

Gülşen’in videosunu paylaşan ilk kişi hesabını kapatmış

Şarkıcı Gülşen, dört ay önce bir konserde söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılmış ve aynı gün içinde tutuklanmıştı. Tutuklamaya sebep olarak gösterilen kısa videoyu paylaşan ilk kişinin hesaplarını sildiği belirtildi.

Almanya’nın Türkiye’ye vize reddi dört kata yakın arttı: Diğer ülkeleri de etkileyecek

Schengen vizesi ve Avrupa ülkelerine vize başvurularında uzayan süreler ve artan ret sayıları nedeniyle çok sayıda Türk vatandaşı mağdur oluyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın verileri de ret sayılarındaki artışı doğruluyor.

Süper Lig’deki 40 futbolcuya vergi incelemesi

2020’ye ait gelirini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan 40 futbolcu için inceleme başlatıldığı belirtildi.

Fukuşima’da radyoaktif yakıt enkazının kaldırılması yine erteleniyor

Japonya’da Fukuşima nükleer santrali işletmecisi, radyoaktif yakıt enkazının ortadan kaldırılmasını ertelemeyi planlıyor.