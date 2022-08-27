Akşener asgari ücretin günün koşullarına göre güncellenmesini istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücretin günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini söyledi. Akşener ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini vurguladı.

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İstanbul Beykoz’da vatandaşlara konuşan Akşener, iktidarın ‘lüzumsuz bir kavgayla halkı birbirine düşürdüğünü’ ifade ederek “Şuculuk buculuk üzerinden birbirinize düşerseniz dertleriniz konuşulmaz” dedi.

Artan kira fiyatlarına da değinen Akşener, şöyle devam etti: “Kiralar aldı başını gitti. Bin 500 lira kirada oturandan şimdi 6 bin lira kira isteniyor. 5 bin 500 lira asgari ücret alıyorsunuz, 3 bin 500 lira emekli maaşı alıyorsunuz. Ey emekliler 3 bin 500 lira ile geçinebilir misiniz? eviniz olsa bile geçinemezsiniz. Ama birileri 15 maaş alıyor, sen ise 3 bin 500. Diyorum ki asgari ücret güncellenmelidir, günün şartlarına uydurulmalıdır. Bunun dışında en düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalıdır.”