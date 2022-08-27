Dört bin yıl boyunca hayatı nasıl ölçtük?

Anadolu’da kullanılan ağırlık ve ölçü aletlerinin tarihsel gelişimini anlatan ‘Ağırlık ve Ölçü Sanatı’ adlı koleksiyon sergisinin kataloğu kitap oldu.

Fotoğraf: Pera Müzesi

Ağırlık ve ölçü aletlerinin tarihsel gelişimi kadar, farklı uygarlıkların ekonomik ve sosyo-kültürel dinamiklerine de ışık tutan yayın, Pera Müzesi’ndeki Artshop’ta, kitabevlerinde ve online platformlarda satılıyor.

Kitap, tıpkı sergisi gibi, hem görselleriyle hem de araştırma yazılarıyla dikkat çekiyor.

Ağırlık ve Ölçü Sanatı kataloğu Anadolu ve bağlantılı coğrafyalarda kullanılan ağırlık ve ölçü aletleri etrafında şekillenen ekonomiyi, kültürü, kültürlerarası sistem ilişkilerini, toplumsal güven dinamiklerini ve birimlerin standartlaşmasının yolculuğunu; uygarlıkların, tanrıların, tüccarların, usta ve çırakların gözünden keşfetmeyi amaçlıyor.

Milattan önce 2’nci bin yıldan günümüze uzanan geniş zaman diliminde yaşanan dönüşümleri ve süreklilikleri disiplinler arası bir bakış açısıyla sunan kitapta, metinlere 500’den fazla eser görseli eşlik ediyor.