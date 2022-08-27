Süper Lig’deki 40 futbolcuya vergi incelemesi

2020’ye ait gelirini beyan etmeyen ya da eksik beyanda bulunan 40 futbolcu için inceleme başlatıldığı belirtildi.

Bunlardan yedisinin yabancı, 33’ünün yerli olduğu kaydedilirken, incelenenler arasında kulüplerinden ayrılanlar futbolcuların da bulunduğu bildirildi.

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İki sene önce getirilen düzenlemeye göre profesyonel futbolcu sözleşmelerinde, 600 bin TL’yi geçen brüt kazançlarda kulüp ve futbolcular yüzde 20 vergi ödemek zorunda.

Akşam’dan Orçun Özateş’in haberine göre beyanname süresi dolmasına rağmen Süper Lig’den 15, TFF 1. Lig’den sadece bir futbolcu beyanname verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli işlemleri yapmayan oyuncular hakkında inceleme başlattı.

Buna göre futbolcuların vergi aslı, vergi ziyaı ve gecikme faiziyle birlikte ödemeleri gereken miktarın 40 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

İnceleme 2020’yi kapsarken, Mart 2021’de dolan beyanname süresinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için işlemlerin daha sonra yapılması bekleniyor.