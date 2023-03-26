Akşam Postası / 26 Mart 2023

Marmara mezunları, Erdoğan’ın ‘diploma’sındaki ‘gariplikleri’ sorguladı

1980’li yıllarda Marmara Üniversitesi’nden mezun olan kişiler, Twitter’da kendi diplomalarını paylaşarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ‘diploma’daki ‘gariplikleri’ sorguladı.

Bahçeli istedi, Tantan tokat gibi yanıt verdi

Cumhur ittifakınının fiili ortağı Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) ‘hiçbir terör örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını’ savunup eski içişleri bakanı Sadettin Tantan‘dan da açıklama yapmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt gecikmedi. Diken’in ulaştığı Tantan, “Bugün bir katiller sürüsünün siyasi partiye dönüştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bahçeli cumhuriyet ilkelerine karşı HÜDA-PAR’ın ayrımcı parti politikalarını nasıl hazmedebiliyor?” dedi.

Kılıçdaroğlu marteniçka bilekliği astı: Sana söz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir bileğinde bulunan ‘marteniçka’ bilekliğinin yer aldığı yeni paylaşımında ‘Sana söz’ ifadesine yer verdi.

Diyarbakır’da çocuğa işkence: Beş polis gözaltında

Diyarbakır Valiliği, Lice’deki Newroz kutlamalarında ’14 yaşındaki çocuğun polisler tarafından öldüresiye dövüldüğü’ iddiasına ilişkin bir komiser ve dört polis memurunun gözaltına alındığını bildirdi.

Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştı

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurdu.

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a gönderme: ‘Betona bak, betona’ diyerek açılış yapılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı ‘göstermelik temel atma’ törenini ve 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Yeniden Refah Partisi’nin talebiyle tartışmaya açılmasını eleştirdi.

Yeniden Refah’la protokol: 6284 yerine ‘mevcut yasa’

AKP, Yeniden Refah Partisi’yle (YRP) yaptığı protokolde, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini kabul etti. Ancak krizi aşmak için yasanın adı yerine ‘mevcut yasa’ ifadesi kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin hayvan barınağındaki gönüllüleri gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan hayvan barınağının (BUPaws) gönüllüleri gözaltına alındı.