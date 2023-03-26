Kar geri geliyor: Sıcaklıklar 10 dereceye yakın düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek.
İç Anadolu’nun iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesindeyse kar bekleniyor.
Martın son haftasında yağışlı havanın Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar da azalacak.
Çarşambadan itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.
Ankara eksiye düşecek
Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor.
İstanbul ve İzmir’de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Başkent Ankara’daysa hava sıcaklığının eksi 4’e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.