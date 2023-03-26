Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’nun seçileceğini hemen hemen garanti gibi görüyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceğini hemen hemen garanti gibi görüyorum” dedi.

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Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İstanbul İl Divanı Toplantısı’nda konuşan Karamollaoğlu, şunları dedi:

*Biz ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Dış politikada da iç politikada da birlikte davranacağız, birlikte hareket edeceğiz. Bu noktada bir ittifak sağlandı. Bu da topluma deklare edildi. İnşallah seçimlerin neticesinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceğini hemen hemen garanti gibi görüyorum. Ama seçim, şartlar nasıl olur bilmiyoruz.

*Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Evet, yeri geldiğinde bazı tenkitlerle karşı karşıya kalıyoruz. Doğru, geçmişte CHP’nin icraatlarından sıkıntılı dönemler olmuş. Bunu da görüyoruz ama bugüne kadar aralarından sadece bir kişi çıktı. O da Sayın Kılıçdaroğlu.