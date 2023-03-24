Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, Ecevit ile Erbakan’ı hatırlattı: Yine başaracağız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski CHP lideri Bülent Ecevit ile eski MSP lideri Necmettin Erbakan’ın 1974’te kurduğu MSP-CHP hükümetini hatırlattı; millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek verdi.
Karamollaoğlu, Twitter’dan paylaştığı videoda önce Ecevit ve Erbakan’ın daha sonra da Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yer verildi.
Saadet Partisi lideri, şunları dedi: “Milli Görüş; millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar. Onlar başardı, yine başaracağız!”
Kılıçdaroğlu da videoyu alıntılayarak “Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!” diye yazdı.