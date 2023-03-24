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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, Ecevit ile Erbakan’ı hatırlattı: Yine başaracağız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski CHP lideri Bülent Ecevit ile eski MSP lideri Necmettin Erbakan’ın 1974’te kurduğu MSP-CHP hükümetini hatırlattı; millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek verdi.

Görseller: Twitter

Karamollaoğlu, Twitter’dan paylaştığı videoda önce Ecevit ve Erbakan’ın daha sonra da Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yer verildi.


Saadet Partisi lideri, şunları dedi: “Milli Görüş; millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar. Onlar başardı, yine başaracağız!”

Kılıçdaroğlu da videoyu alıntılayarak “Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!” diye yazdı.

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