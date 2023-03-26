Ali Sunal ‘Yola devam’ dedi: Bir yere gittiğimiz yok

Show TV’de yayınlanan ‘Güldür Güldür’ programında, iktidarın deprem yönetimini eleştiren Ali Sunal, ‘Kovuldu’ iddiasını “Bir yere gittiğim yok, git diyen de yok” diyerek yalanladı.

Fotoğraf: Show TV

Komedi skeç programı Güldür Güldür’ün sunucusu Ali Sunal, üç hafta önceki programda, iktidarın depremler öncesindeki ihmalleri ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon yetersizliğini eleştirmişti.

“Böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip istifa etmemesi normal midir? Artık bu normale dönmeyeceğiz” diyen Sunal’ın konuşması muhalefetten beğeni toplarken iktidar blokunu kızdırmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Sunal’ın konuşmasına destek vermişti.

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek’se Sunal’ı ve ‘Güldür Güldür’ programını hedef alarak, “Programın oyuncu kadrosunun büyük bölümü de zaten sol düşünceye mensup” demişti.

Konuşmanın ardından Show TV’yle arasında sorun yaşandığı ve kovulduğu iddia edilmişti.

Ali Sunal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Bir yere gitmediğini söyleyen Sunal, yola devam ettiklerini belirtti:

“Efendim iyi pazarlar. Dün ‘Güldür Güldür’ kanalımız Show TV’de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar.”