İmamoğlu’ndan Erdoğan’a gönderme: ‘Betona bak, betona’ diyerek açılış yapılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı ‘göstermelik temel atma’ törenini ve 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Yeniden Refah Partisi’nin talebiyle tartışmaya açılmasını eleştirdi.

Erdoğan’ın açılışını yaptığı Defne’deki temel atma yeri. (Twitter)

İmamoğlu, millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi açılış töreninde konuştu.

Hatay’ın Defne ilçesinde temel atma töreni diyerek küçük bir alana beton dökülmesini hatırlatan İmamoğlu, Erdoğan’a çıkıştı.

İmamoğlu, Yeniden Refah Partisi’yle kaldırılması ya da değiştirilmesi için pazarlık haline getirilen 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a da değindi.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Görevi şiddeti engellemek olanlar bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları siyasi pazarlık meselesi haline getiriyorlar. Bu acı fotoğrafı çocuklarımız için değiştirmeliyiz. Konu kadınlar olunca üç-dört erkek bir araya gelip karar almayı, yasa çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar.

*Ne derdiniz var kadınlarla? Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatikler tarafından linç ediliyor. Bu üzücü fotoğrafı da değiştireceğiz.

*Bir baba kızını hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Allah kimseyi kızını hayal kırıklığına uğratan babalardan eylemesin.

Defne’de temel atmaya gönderme

*Çağdaş bir proje daha geliyor. (Konuşma yaptığı platformu göstererek) Şu platform kadar bir yerden temel olmaz. 21’inci yüzyılda çarpık çurpuk demirleri bağlanmış pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek; ‘Betona bak, betona bak’ diyerek açılış yapılmaz.

*Pazara gelirsiniz ‘Marula bak’ dersiniz, ‘Betona bak‘ denmez. Deniz kumuyla beton bu memleketten kalkalı 30 küsür sene oldu. Bu milletle dalga geçilmez. Gerçek temeli atılmış muazzam bir proje bitiyor. Sayın cumhurbaşkanım açılışını inşallah bu sene beraber yaparız.

*Defne Belediye Başkanımız mesaj atıyor, ‘Buranın temeli yok’ diyor.