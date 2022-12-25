Akşam Postası / 25 Aralık 2022

Bloomberg, Türkiye’nin ‘yeni yıldızlarını’ dünyaya tanıttı

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Türkiye’nin ‘umulmadık’ yeni yıldız yüzlerini dünyaya tanıttı: Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Gıda Perakendecileri Derneği’nin eski başkanı Galip Aykaç, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar.

Taliban’ın kadınlara yasak getirmesinden sonra üç STK çalışmalarını durdurdu

Taliban’ın Afganistan’da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını yasaklamasının ardından ülkedeki uluslararası yardım kuruluşlarından üç tanesi çalışmalarını durdurdu.

İstanbul İl Sağlık müdürü: Solunum yolu enfeksiyonları şubat sonuna kadar sürer

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bu yıl özellikle çocuklarda daha uzun süren ve daha yorucu geçen solunum yolu enfeksiyonlarının şubatın sonuna kadar devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

İstifası istenen Elon Musk: Daha yapacak çok iş var

Twitter’ın sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ‘istifa edeyim mi’ anketi düzenlemişti. Çoğunluk istifa etmesi gerektiğini düşünürken Musk “Daha yapacak çok iş var” dedi.

İran lideri Ali Hamaney’in tutuklu yeğeni açlık grevine başladı

İran lideri Ali Hamaney’in yeğeni Mahmud Muradhani, üç yıl hapis cezasına çarptırılan insan hakları aktivisti ve rejim karşıtı kardeşi Feride Muradhani’nin açlık grevine başladığını duyurdu.

Alman şirketleri, iki düzenleme nedeniyle Türkiye’ye yatırıma soğuk bakıyor

Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımlar, yakın zamanda yürürlüğe girecek iki düzenlemeden etkilenecek. İlkinde, Türkiye’de meydana gelen insan hakları ihlalleri ve çevreye verilen zarardan Türkiye’de iş yapan Alman şirketleri de sorumlu tutuluyor. Diğeriyse Avrupa Birliği’nin (AB) sınırda karbon vergisi uygulaması.

Putin: ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği Patriot füzelerini yok edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus birliklerinin, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği Patriot füzelerini yok edeceğinden ‘yüzde 100 emin’ olduklarını söyledi.

Neşet Ertaş filminin yapımcısı, önceki filmlerde de davalık olmuş

Neşet Ertaş’ın filmi, ailesinden izin alınmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla vizyona girmesi engellenmişti. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, karara itiraz edeceklerini söylemişti. Neşet Ertaş filmiyse Uslu’nun davalık olan tek filmi değil.