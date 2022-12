Yılın en organik magazin olayları

AYŞE DENİZ YURDAKUL*

Bir süredir sık sık duyduğum sözlerden biri, “magazinin eski tadı kalmadı.” E kalmaz tabii, sosyal medya çıktı mertlik bozuldu. Yeni nesil ünlülerin hepsi kendi markasını kendisi yönetiyor. Etraf steril, fotoşoplu, asla yanlış yapmayan, insan üstü ünlülerle dolu.

Nerede o “Ferrari ile mi geldiniz” deyince “Siz Feraye’yi nereden tanıyorsunuz” diyen Kaya Çilingiroğlu. Küçücük pencereye sıkışıp kalan Hande Ataizi. “Ne dedin sen” diye canlı yayında tokatı patlatan Sevda Demirel.

Eski Tele Vole günleri mazide kaldı. Neyse ki magazinin bazı kadim figürleri hala gündemde ve halleri tavırları hala ‘organik‘ de onların sayesinde az da olsa eski usül magazinden nasibimizi alıyoruz. 2022 yılının gündem yaratan magazin olaylarını derledik. O zaman, azzz sonra değil, hemen şimdi!

SEZEN AKSU

Yıla nur topu gibi bir “Hz Adem ve Hz. Havva’ya hakaret” olayıyla başladık. Başka bir ülkede yaşansa fantezi filmlerine konu olacak bu olay bizde devlet seviyesine taşındı.

Şöyle ki; Sezen Aksu yazdığı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında Adem ve Havva’ya “cahil” dedi. Bunun Üzerine MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli sinirlenip şunları söyledi: “Hz. Adem ve Hz. Havva’ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme.”

Sezen de buna cevaben Avcı diye bir şiir yazdı. Bütün ülke uğraşıp o şiiri 35 farklı dile çevirdi ve konu kapandı. Çok tuhaf değil mi? E ne yapalım burası Türkiye, olacak o kadar tuhaflık.

BÜLENT ERSOY

Bülent Ersoy bu sene bir değil iki değil iki bomba patlattı!

Bu yıl Bülent hanımın magazin dünyasına damga vuran iki bombası oldu. İlki tekerlekli sandalyeyle Anıtkabir’e gitmesi ve üzerinde denizci üniforması olan bir subayın Nazgul kostümlü ve ful sahne makyajlı divaya şemsiye tutması sonucunda kopan kızılca kıyametti ki bu kıyametin sonunda iki asker görevden alındı.

Bir ikinci bomba ise Bülent Hanımın babasının cenaze töreninden geldi. Cenazenin defnedildiği mezar başında Bülent Hanım ile görevli arasında şu efsane diyalog geçti:

Bülent hanım, mezara bakarak:

-Çok dar değil mi burası?

-Yok standart.

-Ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki!

-Seninkini daha büyük yapacağız. (Yan taraftaki mezarı göstererek) Sana böyle bir şey yapacağım.

Bu diyalog tabii ki kısa sürede viral oldu ve sosyal medyada jet hızıyla yayıldı.

DEMET AKALIN

Demet Akalın garsonun başından aşağı şampanya döküyor

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyip garsonun kafasından aşağı dökünce bütün ülke tepki gösterdi. Olayın ardından herkes emekçiye yapılan bu şımarıklığı kınarken garson olduğu iddia edilen Murat Yaşar çıkıp kafasından aşağı şampanya dökülmesiyle onur duyduğunu ayrıca garson değil işletmeci olduğunu söyledi.

SEDA SAYAN

Eskiler, “Seda Sayan’ın evlenmediği yıl ekinler bereketli olmaz” derler! Her evliliğinde daha da genç görünmeyi başaran Seda Sayan, Çağlar Ökten ile nikah masasına oturup tam yedinci evliliğini yaptı. Düğünden sonra da kocasıyla beraber hastaneye yatıp yan yana estetik olup, hasta yatağında boy boy pozlar verdiler.

Organik magazin derken tam da bundan bahsediyorum. Yeni nesil ünlülerden asla beklemeyeceğimiz boyutta performanslar bunlar.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten hayatta da estetikte de beraber

GÜLŞEN

2022 yılı kesinlikle Gülşen’in yılı değildi. İlk önce kadının sahne kıyafetlerine kafayı taktılar. Daha sonra sosyal medyaya eski bir görüntüsü düştü, bir konser sırasında orkestrasından birine tatsız bir imam hatip şakası yapıyordu.

Güçlü bir kadın olduğu için, istediği gibi yaşadığı istediği gibi giyindiği için, kimseye boyun eğmeden işine baktığı için ağzından salyaları akarak Gülşen’i linç edebilmek için dört gözle bekleyenlere adeta gün doğdu. Kadını ilk önce apar topar gözaltına alıp arkasından hapise attılar. Neyse ki bütün ülke ayağa kalkıp tepki gösterdi de fazla uzun sürmedi mahkumiyeti. Şimdi dışarıda, ev hapsi de bitti ama davası devam ediyor. Bu olay pek eski Türkiye’nin magazin olaylarına benzemiyor tabii, tamamen yeni Türkiye’ye ait bir şey.

NUSRET

Yılın belki de en büyük skandalı sene sonunda geldi. Hani Almanların meşhur bir tanımı vardır ‘fremdschaemen‘ diye; ‘başkası adına utanmak’, hah işte biz onu Dünya Kupası finalinde ülkece yaşadık.

Arjantin-Fransa’yı penaltılarla yendi ve dünya şampiyonu oldu. Bütün takım tabii sahada ellerinde kupa kutlama yapıyorlar. Ay birden sahada iyi pişmiş et renginde bizim Nusret belirdi. Kupa Katar’da olduğu için belli ki, gevşeklikleri sayesinde sahaya girmiş. Bir zamanlar kebapçısında et yemiş olmasından kaynaklanan tanışıklığına güvenerek herhalde gitti adama yapıştı, kolunu çekiyor Messi kurtuluyor, bu sefer bacağına atlıyor. O Arjantinli çocukların her birine tek tek musallat oldu. Fransa’nın karşısında daha az ter dökmüşlerdir takım olarak. Bırakmak bilmedi.

Biz Türk seyircisi ise utançtan felç geçirecektik neredeyse. Hayır Yunan’a itelemeye kalksan kimse yemez; çok da meşhur bu kasap, bütün dünya tanıyor biliyor Türk olduğunu. Nitekim ardından ABD’nin futbol organizasyonu olan U.S. Open Cup, sahalara girip futbolcuları rahatsız etmesin diye Nusret Gökçe’nin finallere girişinin yasaklandığını duyurdu.

2022’yi bu şekilde tamamlamış olduk. Bakalım 2023’te bizi neler bekliyor.

Ayşe Deniz Yurdakul TED Ankara Koleji’nden sonra Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünü bitirdi. Asıl işi çevirmenlik olsa da, Türkiye’nin ilk yaşam stili bloglarından biri olan ‘Ayşe Deniz Geziyor’ ile uzun süre İstanbul gece hayatının nabzını tuttu. Daha sonra magazin ve yaşam tarzı yazılarına Odatv’de devam etti.