İstifası istenen Elon Musk: Daha yapacak çok iş var

Twitter’ın sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ‘istifa edeyim mi’ anketi düzenlemişti. Çoğunluk istifa etmesi gerektiğini düşünürken Musk “Daha yapacak çok iş var” dedi.

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Twitter’ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk geçen hafta, “Twitter’ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım” paylaşımında bulunmuştu.

Ankete katılanların yüzde 57,5’i ‘Musk gitsin’ derken, yüzde 42,5’i ‘Musk kalsın’ dedi.

Musk, bir süre sessiz kaldıktan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO’luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim” demişti.

Elon Musk, bugün bir Twitter kullanıcısının tweetine attığı yorumdaysa şunları dedi: “Twitter henüz kurtarılmış değil. Şu an sadece iflasa giden yolda değil. Daha yapacak çok iş var” dedi.

Twitter isn’t secure yet, just not in the fast lane to bankruptcy. Still much work to do. — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2022

Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra şirketin ekonomim olarak kötü durumda olduğunu sık sık dile getirmiş ve bunun için mavi tiki parayla satmak ve reklam gelirlerini artırmak gibi adımlar atmıştı. Elon Musk ayrıca, anketten de önce birçok kez, ‘işleri yoluna koyduktan sonra’ CEO’luğu bırakacağını söylemişti.

İstifa anketinden sonra Tesla hisseleri fırlamıştı

Elon Musk’ın sahip olduğu elektrikli araç üreten şirket Tesla’nın hisseleri, istifa anketinden sonra yüzde beş artmıştı.

Musk, Twitter’ı yeniden yapılandırmaya odaklandığından, yatırımcılar, onun sadece Twitter’la ilgilendiğini ve Tesla’yı boşlayarak yönetim zafiyetini oluşturduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı da Tesla hisseleri değer kaybediyordu.

Tesla hisseleri, en yüksek olduğu dönem Kasım 2021’den beri yüzde 64 düşüşte. Sadece bu ay yüzde 23 değer kaybetti.