BBC derledi: İlk kez 2022’de gerçekleşen yedi olay

Britanya merkezli yayın kuruluşu BBC, 2022’de ilk defa meydana gelen olayları derledi.

Görsel: Diken

BBC’nin derlediği ve ilk defa yaşanan yedi olay şu şekilde:

NASA asteroitin yönünü değiştirdi

ABD Uzay Ajansı (NASA), 28 Eylül’de bir uzay aracıyla kasıtlı olarak çarptıktan sonra bir asteroitin yönünü başarıyla değiştirdi. Çarpışmanın amacı, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitlerin güvenli bir şekilde yönünün değiştirilip değiştirilemeyeceğini test etmekti.

Fotoğraf: Reuters

İnsan kanında mikropolastik

Environment International adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmaya katılanların yüzde 80’inin kanında mikroplastik bulundu. Mikroplastikler, 5 mm’den daha kısa olan küçük plastik parçaları. Büyük plastik parçaları toprakta veya denizde parçalandığında mikroplastikler oluşuyor. Mikroplastiklerin vücudu nasıl etkileyebileceğini şu an bilinmiyor ancak araştırmacılar yeni sonuçların bizi endişelendirmesi gerektiğini ve mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar verebileceğini söylüyor.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Kupası’nda ilkler

2022 Erkekler Dünya Kupası, dönüm noktalarıyla tarihe geçecek bir turnuva oldu. Turnuva, Katar gibi Arap veya Müslüman bir ülkenin ev sahipliğindeki ilk dünya kupasıydı. Aynı zamanda, bir kadın hakemin bir karşılaşma yönettiği ilk dünya kupasıydı. Turnuvada Fransa’dan Stephanie Frappart, Almanya ile Kosta Rika arasındaki maçı yönetti. Frappart’ın başhakem olduğu maçta, yardımcı hakemler Brezilya’dan Neuza Back ve Meksika’dan Karen Medina’yla tamamı kadınlardan oluşan bir hakem ekibi görev yaptı. Diğer bir ilk de, Fas’ın Afrika ülkeleri arasında bugüne kadarki en başarılı mücadeleyi vererek yarı finale yükselmesiydi. Katar 2022, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin beş turnuvadan sonra ilk kez Dünya Kupası’nı kaldırdığı etkinlik oldu.

Fotoğraf: AA

Artık 8 milyarız

Dünya nüfusu ilk kez sekiz milyonu geçti. Birleşmiş Milletler, nüfusun yediden sekiz milyara çıkmasının 12 yıl aldığını ve bir milyar daha yükselmesi için 15 yılın gerekli olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Dünyayı değiştirebilecek sıtma aşısı

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları eylülde ‘dünyayı değiştirebilecek’ bir sıtma aşısı geliştirdiklerini açıkladı. Önümüzdeki yıl piyasaya sunulması beklenen yeni aşının deneylerinde hastalığa karşı yüzde 80 etkili olduğu bulunmuştu. Sıtma her yıl ortalama 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

Fotoğraf: BBC

James Webb’in çektiği uzay fotoğrafları

Jamess Webb Teleskopu, çalışmaya başlamasından beri evrenin büyüleyici fotoğraflarını çekti. Bunlardan biri 13 milyar yaşındaki ‘JADES-GS-z13-0’ galaksisinin fotoğrafıydı. Büyük Patlama’dan sonraki ‘çok erken’ dönemlere ait bu fotoğraf evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin görseli oldu.

Fotoğraf: NASA

Dünyanın en büyük bakterisi: Kirpiğinizle aynı boyda

Bilim insanları haziranda dünyanın en büyük bakterisini keşfetti. ‘Thiomargarita magnifica’ adlı bakteri insan kirpiğiyle aynı boyda ve aynı biçimde. 1 santimetre uzunluğunda ve bilinen bir diğer devasa bakterinin 50 katı büyüklüğündeki bakteri, çıplak gözle görülebilen ilk bakteri olma özelliğinde.