Neşet Ertaş filminin yapımcısı, önceki filmlerde de davalık olmuş

Neşet Ertaş’ın filmi, ailesinden izin alınmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla vizyona girmesi engellenmişti. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, karara itiraz edeceklerini söylemişti. Neşet Ertaş filmiyse Uslu’nun davalık olan tek filmi değil.

Mustafa Uslu. Fotoğraf: AA

Neşet Ertaş’ı anlatan ‘Neşat Ertaş Garip Bülbül’ isimli film, Neşet Ertaş’ın ailesinin dava açmasıyla ve mahkemenin kararıyla vizyona giremeyecek.

Neşet Ertaş’ın çocukları, babalarıyla ilgili film çekilmesine tepki göstererek, Ertaş’a hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ama Ertaş’ın bu konuya asla izin vermediğini belirtmişti.

Aile yayımladıkları açıklamayla, çekilmekte olan filmin telif haklarıyla ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğunu dile getirmişti. Ertaş’ın ailesi, film için kendilerinden izin alınmadığını da eklemişti.

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu’ysa, “Kişilik hakları babadan oğula geçmez. Kamuya mâl olmuş birinin hayatını filme çekmenin nesi yanlış” diyerek karara itiraz edeceklerini söylemişti.

Uslu’nunsa davalık olduğu tek film bu değil. Önceki yapımlarda da benzer sorunlarla karşılaşmış. Davaların nedeniyse Uslu’nun ailelerden izin almaması ve verdiği sözleri tutmaması.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın aktardığına göre Uslu’nun davalık olan filmleri şunlar: Ayla, Müslüm, Cep Herkülü: Naim ve Çiçero.

Davaların detaylarıysa şöyle:

* 2017 yapımı Ayla filminde hikâyesi anlatılan Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği’nin kızı Sebahat Dilbirliği, “Mustafa Uslu babamı dolandırdı” diyerek Uslu’ya dava açmıştı.

* Müslüm Gürses’in o dönem hayatta olan eşi Muhterem Nur, kendisine film için ödeme yapılmadığını söylemişti. Ek olarak Gürses’in gömlek ve yüzüğü bir ödül töreninde satıldı. O eşyaların eşine ait olmadığını belirten Nur, Uslu hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açmıştı.

* Naim Süleymanoğlu’nun kızlarıysa hem filmin yapılmasına hem de eşyalarının kullanılmasına izin vermedikleri halde filmin çekildiğini belirterek Uslu’ya dava açmıştı.

* Çiçero filminde hikayesi anlatılan Nazi Almanya’sı için çalışan casus Elyesa Bazna’nın kızları da film için kendilerinden izin alınmadığını söyleyerek Uslu’ya dava açmıştı. Ayrıca, filmin başrolü Erdal Beşikçioğlu da ücretini alamadığı gerekçesiyle Uslu’nun şirketi hakkında icra takibi başlatmıştı.