Mahkemeden ret: Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan film vizyona girmeyecek

Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ adlı sinema filminin gösterime girmesi mahkeme kararıyla yasaklandı.

Filmin çekim hazırlıkları yaz aylarında başlamıştı

Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın, filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle gösterimi durdurma kararı aldıklarını belirtti: “Mahkemelerden biri haklılığımızı nihayet gördü ve tedbir kararı verdi. Film vizyona girmeyecek. Cuma günü diğer dosyadan da karar bekliyoruz. Bizi gönülden destekleyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederiz.”

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Habertürk’e yaptığı açıklamada bilirkişi izlemeden böyle bir karar çıkmasını anlamadıklarını belirterek, karara itirazda bulunduklarını aktardı.

Kişilik haklarını ihlal etmediklerini söyleyen Uslu, şöyle devam etti:

“Kişilik hakları babadan oğula geçmez. Kamuya mâl olmuş birinin hayatını filme çekmenin nesi yanlış? Biz ayrıca 10 yıl önce yayımlanan bir kitabı filme yansıttık. Neden kimse 10 yıl boyunca o kitaba itiraz etmedi? Biz Büyük Usta Neşet Ertaş’ı asla incitecek bir şey yapmadık, öyle bir işin içine girmedik. Biz bir ustanın hayatını ona yakışır bir halde beyazperdeye yansıtmak için çalıştık ama Türkiye’nin gündemi oldu. Yıl 2022, bir filme bir sanat eserine sansür uygulanmaya çalışılıyor. Benim görüşüm şu, çocukları Erol Parlak’ı çocukça kıskançlık sebebiyle istemedi. Erol Hoca ile Neşet Ertaş ile baba – oğul ilişkisi doğmuş aralarında. Ailenin tabii ki maddi bir talebi oldu. Bu gerçekleşseydi bu dava süreci olmayacaktı. ‘Erol’u oradan gönder’ dediklerinde ben Döne Ertaş’ı dinleseydim, her şey yolunda gidecekti fakat ben kendi mesleğime ihanet etmiş olacaktım.”

Filmin vizyona girmemesiyle ilgili açılan davalardan birisi de 16 Aralık Cuma (yarın) günü görülecek.

Ne Olmuştu?

Neşet Ertaş’ın çocukları, babalarıyla ilgili film çekilmesine tepki göstererek, Ertaş’a hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ancak Ertaş’ın bu konuya asla izin vermediğini belirtmişti.

Aile yayımladıkları açıklamayla, çekilmekte olan filmin telif haklarıyla ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğunu ifade etmişti.