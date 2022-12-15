Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mahkemeden ret: Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan film vizyona girmeyecek

Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ adlı sinema filminin gösterime girmesi mahkeme kararıyla yasaklandı.

Filmin çekim hazırlıkları yaz aylarında başlamıştı

Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın, filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle gösterimi durdurma kararı aldıklarını belirtti: “Mahkemelerden biri haklılığımızı nihayet gördü ve tedbir kararı verdi. Film vizyona girmeyecek. Cuma günü diğer dosyadan da karar bekliyoruz. Bizi gönülden destekleyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederiz.”


Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, Habertürk’e yaptığı açıklamada bilirkişi izlemeden böyle bir karar çıkmasını anlamadıklarını belirterek, karara itirazda bulunduklarını aktardı.

Kişilik haklarını ihlal etmediklerini söyleyen Uslu, şöyle devam etti:

“Kişilik hakları babadan oğula geçmez. Kamuya mâl olmuş birinin hayatını filme çekmenin nesi yanlış? Biz ayrıca 10 yıl önce yayımlanan bir kitabı filme yansıttık. Neden kimse 10 yıl boyunca o kitaba itiraz etmedi? Biz Büyük Usta Neşet Ertaş’ı asla incitecek bir şey yapmadık, öyle bir işin içine girmedik. Biz bir ustanın hayatını ona yakışır bir halde beyazperdeye yansıtmak için çalıştık ama Türkiye’nin gündemi oldu. Yıl 2022, bir filme bir sanat eserine sansür uygulanmaya çalışılıyor. Benim görüşüm şu, çocukları Erol Parlak’ı çocukça kıskançlık sebebiyle istemedi. Erol Hoca ile Neşet Ertaş ile baba – oğul ilişkisi doğmuş aralarında. Ailenin tabii ki maddi bir talebi oldu. Bu gerçekleşseydi bu dava süreci olmayacaktı. ‘Erol’u oradan gönder’ dediklerinde ben Döne Ertaş’ı dinleseydim, her şey yolunda gidecekti fakat ben kendi mesleğime ihanet etmiş olacaktım.”

Filmin vizyona girmemesiyle ilgili açılan davalardan birisi de 16 Aralık Cuma (yarın) günü görülecek.

Ne Olmuştu?

Neşet Ertaş’ın çocukları, babalarıyla ilgili film çekilmesine tepki göstererek, Ertaş’a hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ancak Ertaş’ın bu konuya asla izin vermediğini belirtmişti.

Aile yayımladıkları açıklamayla, çekilmekte olan filmin telif haklarıyla ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğunu ifade etmişti.

Neşet Ertaş’ın çocukları: Babamız hayatının film olmasını istemiyordu

‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ın oyuncu kadrosu açıklandı

SON HABERLER

İnsan Hakları Derneği’ne ‘Ermeni soykırımı’ denetimi, başkanına dava

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak (TCK 301/1)’ suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamaya, ‘ihbar üzerine tespit edildiği’ iddia edilen 24 Nisan 2017’de derneğin internet sitesinde yayınlanan ‘Adalet ve Hakikat İçin Ermeni Soykırımı’nın İnkarına Son’ başlıklı açıklama delil olarak gösterildi. 

Milletvekili araç kartını kullanan ‘AK gence’ işlem

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesine verdiği yanıtta; milletvekillerine özel ‘TBMM Araç Giriş Kartı’nı kullanan eski AKP Düzce Gençlik Kolları Başkanı Öner Şen hakkında Düzce Emniyet Müdürlüğü’nce Türk Ceza Kanunu’nun ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçu şüphesiyle işlem başlattığını açıkladı.