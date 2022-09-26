Neşet Ertaş’ın çocukları: Babamız hayatının film olmasını istemiyordu

Halk ozanının çocukları Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan film çekilmesine tepki göstererek, ‘babalarının hayatıyla ilgili film yapılmamasını vasiyet ettiğini’ söyledi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre ‘UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı’na katılmak üzere Kırşehir’e gelen Hüseyin, Döne ve Canan Ertaş belediyeye ait tesiste yaptıkları açıklamada babalarının filminin yapılmamasını vasiyet ettiğini, yazılı bir vasiyeti olmasa da sözlü olarak ailesine ve çocuklarına bunu söylediğini, bu nedenle filme karşı çıktıklarını aktardı.

Prof. Erol Parlak’ın ‘Garip Bülbül, Neşet Ertaş’ adlı iki ciltlik kitabından sinemaya uyarlanan filmin yapımcılığını ‘Ayla’, ‘Müslüm’, ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ adlı filmlere imza atan Mustafa Uslu üstlenirken, yönetmen koltuğunda ‘Vizontele’, ‘Gora’ ve ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ filmlerinin yönetmeni Ömer Faruk Sorak oturuyor.

‘Film için para istemedik’

Hüseyin Ertaş, babasının vefatından kısa süre önce hasta haldeyken kendisinden izin belgesi alındığını iddia ederek, ’40 kiloya düşmüş, kanserle savaşan bir insanın hastaneye yatmadan altı gün önce evine noter götürüp imzasının alınmasının uygun olmadığını’ ifade etti. Ertaş, şunları kaydetti:

“Biz hiç kimseden şimdiye kadar film için para istemedik. Hiç kimseyle görüşmedim. Çıkıyorlar televizyona, ‘aile sizden para istedi mi?’ diye soruluyor. O da cevap verirken ‘o konulara girmeyelim’ diyor. Yani arkadaş, istediyse istedi de istemediyse istemedi de. Böyle yapıp bizi zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Efendim, açıkça söylüyorum. Ne görüştüm, ne bir para aldım çünkü babamızın istemediği bir durum var, bize kalmış bir durum değil bu, biz bunu nasıl satabiliriz? Böyle bir durum yok. Hiç kimseden 5 kuruş para istemedik. Bunun da bilinmesini istiyorum.”

‘Devam eden üç farklı dava var’

Ailenin avukatı Uğur Çapkın ise Neşet Ertaş’tan alındığı iddia edilen muvafakatnameler, adına yazılan kitap ve film çekimiyle ilgili devam eden üç farklı davanın olduğunu aktardı: “O muvafakatnamelerle ilgili, fikri sınai haklarla ilgili davalar var. Hem kitap hem yapımcı hem kurduğu şirketlerle ilgili davalar devam ediyor. İnşallah yargı bu davalar neticelenmeden filmin oynatılmasına müsaade etmez.”

Hüseyin Ertaş, babasına ait türküleri ilk defa seslendirdi

Öte yandan Hüseyin Ertaş, anma programında bağlamasıyla babasına ait türküleri ilk kez seslendirdi.

Kendisinin sanatçı olmadığını, geçmişte babasına yardım etmek maksadıyla müzikle ilgilendiğini söyleyen Ertaş şöyle devam etti:

“Babamın sazını alıp hayatta sahneye çıkmadım. Çıkmaya cüret etmedim. Cesaret başka, cüret başka bir şeydir. Babamın oğlundan iyi bir şeyler bekler insanlar. Biz de o iyi şeyler yok. Babamın adına gölge düşmesin diye ben babamın sazını alıp sahneye çıkmadım. Biz profesyonel sanatçı değiliz. Ben babamın türküsünü söyleyemiyorum, ben ağlıyorum açıkçası.”