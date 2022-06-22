‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ın oyuncu kadrosu açıklandı

Abdal kültürünün en önemli temsilcilerinden saz ve söz ustası Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan filmde oynayacak isimler belli oldu.

Ramazan Bağgül (solda), Zara (ortada), Bektaş Dolu (sağda), Onur Efe Şahin (önde). Fotoğraflar: Olympus Digital Camera

Filmde Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül ve Bektaş Dolu (gençliği) canlandıracak. Müzisyen Zara, Ertaş’ın annesi rolünü üstlenecek. Filmde Timuçin Esen de rol alacak, daha önce oynadığı Müslüm Gürses karakterini canlandıracak.

Filmin okuma provaları kalabalık kadroyla yapıldı

Filmin yapımcısı, ‘Ayla’, ‘Müslüm’, ‘Naim’ gibi yapımlarla gerçek hayat hikayelerini beyaz perdeye taşıyan Dijital Sanatlar. Senaryo, Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlama; Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in imzasını taşıyor. Müzik direktörü Yıldıray Gürgen, yönetmen koltuğundaysa Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki oturuyor.

Çekimler haftaya başlıyor

İstanbul, Ankara, Kırşehir ve Almanya’da çekilecek filmin Görüntü Yönetmeni Jean Paul Seresin, Kostüm Tasarım Sorumlusu Baran Uğurlu.

Sanatçının hayatına saygı duruşu niteliğindeki “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin çekimleri 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. 23 Aralık 2022’de tüm Türkiye’de vizyona girecek.

Kadro kalabalık

Filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimler arasında Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Serkan Köksal, Selin Genç, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Gözde Kansu, Renan Bilek, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Erhan Uslu, İmren Çapanoğlu, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Hasan Ali Mete, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Doğan Tokel, Asaf Doğan ve Ayhan Pekbilgin bulunuyor. Onur Efe Şahin de Neşat Ertaş’ın çocukluğunu oynayacak.