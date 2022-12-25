Taliban’ın kadınlara yasak getirmesinden sonra üç STK çalışmalarını durdurdu

Taliban’ın Afganistan’da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını yasaklamasının ardından ülkedeki uluslararası yardım kuruluşlarından üç tanesi çalışmalarını durdurdu.

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Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE ortak bir açıklamada, ‘kadınlar olmadan Afganistan’da çaresiz durumdaki çocuklara, kadınlara ve erkeklere etkili bir şekilde ulaşamayacaklarını’ bildirdi.

The Norwegian Refugee Council Afganistan yetkilisi Neil Turner, organizasyonunun ülkede 468 kadın çalışanı olduğunu belirterek “Çaresizce yardım bekleyen kadınlara erişebilmek için ihtiyaç duyduğumuz, kendini işine adamış kadın personelimiz olmadan çalışamayız” dedi.

Taliban’dan kadınlara STK yasağı

Taliban, 24 Aralık’ta STK’lerin kadın personel çalıştırmasını ‘ikinci bir duyuruya’ kadar yasaklamıştı.

Taliban Geçici Hükümeti’nin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK’lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK’lerinse lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Taliban Geçici Hükümeti’nin Yüksek Öğretim Bakanlığı da, 20 Aralık’ta Afganistan’daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kadın öğrencilerin eğitimlerine ‘ikinci bir duyuruya kadar’ yasaklamıştı.

Geçen yıl 15 Ağustos’ta Taliban’ın Afganistan yönetimine gelmesiyle de kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.