Twitter, intiharı önleme özelliğini kaldırdı, baskıdan sonra geri getirdi

Twitter, geçen günlerde intiharı önleme özelliğini kaldırmıştı. Kullanıcıların ve tüketici güvenliği grupların baskısından sonra özellik geri getirildi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters cuma günü, söz konusu özelliğin sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk tarafından kaldırıldığını bildirmişti. Haberden sonra, Twitter’ın güven ve güvenlik başkanı Ella Irwin özelliğin kaldırıldığını onaylayarak bunun geçici olduğunu söylemişti.

Irwin, Reuters’e gönderdiği bir e-postada Twitter’ın bu özelliğini önemsediğini ve geliştirdiğini belirtmişti.

Elon Musk, ilk başta sessizliğini korudu. Yaklaşık 15 saat sonraysa Musk, haberin yanlış olduğunu ve özelliğin hala durduğunu belirttiği bir tweet attı.

False, it is still there — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022

Elon Musk daha sonra da Twitter’ın intiharı engellemediğini belirttiği bir mesaj paylaştı.

1. The message is actually still up. This is fake news.



2. Twitter doesn’t prevent suicide. — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022

‘ThereIsHelp’ olarak bilinen özellik, belirli konular için arama sonuçlarının üst kısmına bir ‘etiket’ yerleştiriyor. Akıl sağlığı, HIV, aşılar, çocuklara yönelik cinsel istismarı, Covid-19, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, doğal afetler ve ifade özgürlüğü ile ilgili birçok ülkede destek kuruluşları için irtibat kurulacak kişilerin iiletişim bilgileri bu etikette yer alıyor.

Özelliğin diğer kategoriler için geri yüklenip yüklenmediğiyse netlik kazanmadı.

Twitter, kullanıcıların kendine zarar vermeyi teşvik etmesini yasaklıyor, ama tüketici güvenliği grupları şirketi politikayı ihlal ettiğini söyledikleri gönderilere izin verdiği için eleştirdi.

Cumartesi, kollarını kesen insanların grafik görüntülerini gösteren tweetler, kendine zarar verme aramalarıyla ilgili pankartların altında göründü.