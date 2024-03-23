Akşam Postası / 23 Mart 2024

Moskova’da terör: Ölü sayısı 143’e yükseldi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş ve eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölenlerin sayısı 143’e yükseldi. 100’den fazla yaralı var. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi.

Erteleme yok: Süper Kupa maçı 7 Nisan’da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa maçının tarihini değiştirmedi. Maç 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21:30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak.

Türkiye’de en çok kullanılan 10 otomobil modeli belirlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki terör saldırısıyla ilgili “Rusya’ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız” dedi.

Sekiz ilde IŞİD operasyonu: 24 gözaltı

Sekiz ilde eş zamanlı IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi, 24 şüpheli yakalandı.

Marmaris’te 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağış, sağanak, soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam edecek. Bazı bölgelerde de kar bekleniyor.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,64 değer kaybederken, gram altın yüzde 0,13 değer kazandı.