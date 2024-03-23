Akşam Postası / 23 Mart 2024

Moskova’da terör: Ölü sayısı 143’e yükseldi
Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş ve eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölenlerin sayısı 143’e yükseldi. 100’den fazla yaralı var. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi.
IŞİD Moskova saldırısını üstlendi
Putin’den intikam yemini: Bir günlük yas ilan etti
Moskova’daki saldırının failleri yakalandı
Erteleme yok: Süper Kupa maçı 7 Nisan’da
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa maçının tarihini değiştirmedi. Maç 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21:30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak.
Türkiye’de en çok kullanılan 10 otomobil modeli belirlendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki terör saldırısıyla ilgili “Rusya’ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız” dedi.
Sekiz ilde IŞİD operasyonu: 24 gözaltı
Sekiz ilde eş zamanlı IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi, 24 şüpheli yakalandı.
Marmaris’te 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, saat 07.56’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağış, sağanak, soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam edecek. Bazı bölgelerde de kar bekleniyor.
Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu
Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,64 değer kaybederken, gram altın yüzde 0,13 değer kazandı.