Putin’den intikam yemini: Bir günlük yas ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki terör saldırısıyla ilgili “Rusya’ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız” dedi.

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22 Mart 2024 akşamı Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırganlar konser salonuna girerek yakın mesafeden sivilleri hedef almıştı. Salonda patlayıcılar kullanılmasının ardından yangın çıkmış, yangında konser salonunun çatısının çökmüştü.

IŞİD’in üstlendiği saldırıda 143 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı.

Putin, terör saldırısından sonra ilk kez konuştu. Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştıklarını belirten Putin, ‘herkesi tespit edip cezalandıracaklarını’ söyledi.

Putin, “İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyleyen Putin, 24 Mart gününde ülke genelinde yas ilan etti.