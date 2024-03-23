Moskova’da terör: En az 60 ölü, 115 yaralı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş ve eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölenlerin sayısı 60’a yükseldi. 115 yaralı var. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi.

Fotoğraf: AA

TRT Haber‘in aktardığına göre Rusya Soruşturma Komitesi ölü sayısının artabileceğini söyledi. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konuldu. Genetik, balistik ve parmak izi incelemeleri devam ediyor. Bütün kamera görüntülerine el konuldu ve inceleniyor.

Ne olmuştu?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişiler saldırı düzenlemişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova’da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı yapanların yakalanmasına için operasyonun sürdüğünü bildirmişti.

Ukrayna Rusya’yı suçladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü’nün Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus özel servisleri tarafından planlanmış ve kasıtlı bir provokasyon’ olduğu iddia edilmişti.

Açıklamada, olayın, Ukrayna’ya yönelik daha şiddetli saldırıları meşrulaştırma amacı taşıdığı öne sürülmüştü.

IŞİD üstlendi

Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Moskova’daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etmişti.

Rusya’dan ABD’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı: “Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır.”

Zaharova, Beyaz Saray’ın ‘Moskova’daki terör saldırısında Ukrayna’nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı’ açıklamasına tepki gösterdi:

“Washington’daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD’nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir.

Eğer böyle bir veri yoksa, Beyaz Saray’ın hiç kimseye hoşgörü göstermeye hakkı yoktur. Rus yönetiminin de belirttiği üzere, olaya karışan herkes yetkili makamlar tarafından tespit edilecektir.”