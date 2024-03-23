Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,64 değer kaybederken, gram altın yüzde 0,13 değer kazandı.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,13 kazançla 2 bin 241 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,11 artışla 15 bin 59 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,64 azalışla 32,0130 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,46 düşüşle 34,6330 lira oldu.

Geçen hafta 41,1810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,73 azalarak 40,4670 liraya geriledi.

İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 1,56 düşüşle 36,5190 liradan alıcı buldu.