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Yaramazlara biraz batar!

TFF Süper Kupa kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa’nın 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den Süper Kupa’nın tarihinin değiştirilmesi için bir talep geldiğini ve konuyu değerlendirdiklerini söylemişti.


TFF tarihi değiştirmedi. Kurumun açıklaması şöyle:

“2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacaktır.”

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan’da Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıkmıştı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etmişti.

Her iki kulüp de bu nedenle maça çıkmayarak yurda dönme kararı almıştı.

Bunun üzerine maçın Türkiye’de oynanacağı açıklanmıştı.

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TFF Süper Kupa kararını verdi

TFF, Süper Kupa’nın 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.