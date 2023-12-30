Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Ünal’dan Ali Yerlikaya’nın Atatürk paylaşımına tepki

AKP’li Aydın Ünal, İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya’nın Atatürk paylaşımına “Gece darbe mi oldu yoksa?” sözleriyle tepki gösterdi.

Fotoğraflar: AA

Suudi Arabistan’da Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne,  Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.


Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya krizden sonra sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaşarak şöyle dedi: “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı ve eski AKP milletvekili Ünal, Yerlikaya’nın bu paylaşımını alıntılayıp “CHP iktidara mı geldi, nedir, gece darbe mi oldu yoksa?” sözleriyle tepki verdi.

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