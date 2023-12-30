Süper Kupa finali paylaşımlarına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa finalinin ertelenmesinden sonra sosyal medya hesaplarından ‘provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla’ ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Suudi Arabistan’da Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne,Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

Adalet bakanı, konuyla ilgili yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir.”