Yaramazlara biraz batar!

Suudilerden ilk açıklama: İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü

Suudilerden iptal olan Süper Kupa finalinden sonra ilk açıklama geldi. Maçın organizatörlerinden Riyadh Season, iki takımı ‘anlaşmaya uymamakla’ suçladı.

Fotoğraf: AA

Suudi Arabistan’da Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne,  Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.


Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

Suudi Arabistan cephesinden Süper Kupa’yla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

NTV‘nin haberine göre Süper Kupa maçının organizatörlerinden Riyadh Season’ın açıklaması şöyle:

“Maçın kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk.

Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşının çalınmasıyla stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı.”

TFF ve iki kulübün ortak açıklamasında Suudilerden bir özür dilenmediği kaldı

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