Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe’den Süper Kupa açıklaması: Değerlerimizi her şeyin üstünde tutarız

Fenerbahçe, Riyad’da oynanmayan Süper Kupa finaline ilişkin paylaştığı açıklamada, değerlerinin her şeyin üstünde olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: AA

Suudi Arabistan’da Süper Kupa finalinin başlamasına saatler kala kriz ortaya çıkmıştı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne,Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etmişti.


Her iki kulüp de bu nedenle maça çıkmayarak yurda dönme kararı almıştı. Tartışmalar sürerken konuya ilişkin Fenerbahçe’den açıklama geldi.

Kulübün ilgili açıklaması şöyle:

“Öncelikle, tüm süreç boyunca milletimizin yanımızda olduğunu görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu zor süreçte bize güç ve destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Ülkemiz, Cumhuriyetimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz, ülkemizin tüm spor kulüpleri gibi Fenerbahçemizin de üstün değerleridir.

Biz bu değerleri kupaların, sportif rekabetin, maddi beklentilerin, siyasetin, kısaca her şeyin üstünde tutarız. Süper Kupa finali öncesinde yaşanan aksaklıklar tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır, bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur.

Süper Kupa finalinin iptaliyle oluşan gündemin daha sonra diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır.

Yaşanan bu gündemin ne dış politika, ne siyaset, ne de komplo teorileriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Kamuoyunda yanlış bir kulvarda sürdürülmeye çalışılan tartışmaların bir an önce sona ermesi en büyük arzumuzdur.

Sporun siyasetten uzak olması gerektiğini hatırlatarak; spor ve siyaseti birbirine karıştırmadan, sporu siyasi rekabetin malzemesi yapmadan, herkesi aklıselimle davranmaya davet ediyoruz.

Şunu da özellikle belirtmek istiyoruz ki; Süper Kupa final maçının organizasyonu ile ilgili yaşanan aksaklıklar, sadece iki kulübün taleplerinin kabul edilmemesinden ibaret değildir.

Ayrıca, maça çıkmama kararı iki kulüp tarafından alınmış olmasına rağmen sadece Kulübümüzü ve yöneticilerimizi hedef alarak gerçek dışı, spekülatif söylem ve mesajlar paylaşan, iftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

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