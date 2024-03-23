2024’ün ilk Güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

8 Nisan 2024’te bir güneş tutulaması meydana gelecek. Bu tutulmayı, diğerlerinden farklı kılan detaylar var.

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8 Nisan 2024’te Meksika, ABD ve Kanada’da nadir görülen bir ‘tam güneş tutulması’ meydana gelecek. Tutulma maalesef Türkiye’den görülemeyecek. Türkiye’de izlenebilecek bir sonraki önemli Güneş tutulması, 2 Ağustos 2027’deki ‘parçalı Güneş tutulması’ olacak. Tam tutulma yolunu incelemek ve hangi bölgelerden ne şekilde görülebileceğini tespit etmek için bu haritadan yararlanabilirsiniz.

Bu güneş tutulmasını bu kadar özel kılan şey nedir?

Tam güneş tutulmaları, başlangıçta nadir görülen olaylardır ve yaklaşık olarak her 18 ayda bir yaşanır. Çoğu zaman, olaya tanık olacak çok az kişinin bulunduğu uzak bölgelerde veya açık okyanusta meydana gelirler.

Bu tutulma, yoğun nüfuslu bir bölgeden geçen az sayıdaki tutulmadan biri ve aynı zamanda Güneş’in faaliyet döngüsünün zirvesinde olduğu sırada meydana gelecek. Güneş, güneş patlamaları, güneş lekeleri ve güneş radyasyonu seviyelerinin alçalıp aktığı 11 yıllık döngülerden geçer. ABD’de en son 2017’de, güneş aktivitesinin minimum seviyede olduğu bir güneş tutulması yaşanmıştı.

Scientific American’da yer alan uzmanlara göre, bu sefer Güneş’in aktivitesi zirve seviyelere yakın olacağından koronanın görünümü, güneşi çevreleyen aura geçen sefere göre çok farklı olacak. Bu güneş tutulmasında, güneşin artan aktivitesinden kaynaklanan dışa doğru akışlı ve sivri uçlu yapılara sahip daha büyük bir korona görebilirsiniz. Tutulmanın tam olduğu dönemde koronaya yalnızca Güneş Ay’ın arkasındayken bakmak güvenli.