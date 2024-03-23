İmamoğlu: Pireye kızıp yorganı yakmak isteyenlere fırsat vermeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bazıları pireye kızıp yorganı yakmak isteyebilir. Sakın buna fırsat vermeyin. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.
İmamoğlu, Esenyurt’ta yapımı tamamlanan Yaşar Kemal Meydanı’ndaki Halk Buluşması’nda konuştu.
AA’nın haberine göre İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
*Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil. Biz halkçı İstanbul’un büyük ittifakıyız.
*Bazıları pireye kızıp yorganı yakmak isteyebilir. Sakın buna fırsat vermeyin. Birleşe birleşe kazanacağız.
*Onlar 2019’dan beri değişmediler ama bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışıyorlar. Bir olacağız mı? iri olacağız mı? diri olacağız mı? akıllı olacağız mı? Bunlara fırsat vermeyeceğiz öyle değil mi?