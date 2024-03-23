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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Pireye kızıp yorganı yakmak isteyenlere fırsat vermeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bazıları pireye kızıp yorganı yakmak isteyebilir. Sakın buna fırsat vermeyin. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu, Esenyurt’ta yapımı tamamlanan Yaşar Kemal Meydanı’ndaki Halk Buluşması’nda konuştu.


AA’nın haberine göre İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil. Biz halkçı İstanbul’un büyük ittifakıyız.

*Bazıları pireye kızıp yorganı yakmak isteyebilir. Sakın buna fırsat vermeyin. Birleşe birleşe kazanacağız.

*Onlar 2019’dan beri değişmediler ama bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışıyorlar. Bir olacağız mı? iri olacağız mı? diri olacağız mı? akıllı olacağız mı? Bunlara fırsat vermeyeceğiz öyle değil mi?

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