Bahara uygun üç taze makyaj stili

Bu baharda ‘konforlu güzellik’ ön planda. Bunu üç makyaj sitiliyle yakalamak mümkün.

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Güneşin daha uzun süre etkisini göstermesi ve havanın daha sakin hissettirmeye başlaması nedeniyle, şeffaf kırmızı, yani doğal bir dudak, şu anda çok daha iyi hissettiren bir görünüm olabilir. Bu sezon dudak renginizi şık bir kedi gözü, tüm yüzünüzü anında canlandıran kirpikler ve göz çevrenizde hafif buğulu belirgin bir dokunuşlarla eşleştirebilirsiniz. Ya da çıplak tene karşı göze çarpan bir dudak parlatıcısını tek başına kullanın.

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1. Konforlu ve biraz 90’lar

Bu bahara uygun bu makyaj görünümü son derece rahat ve biraz da 90’lar etkisi taşıyor. Yumuşak tonlu bir ruj, hafif toprak tonlu far, kirpik çizgisine incelikle uygulanan eyeliner, kabarık kaşlar ve yanaklarınızın elmacık kemiklerinde ışıltılı bir parlaklık.

2. Yok gibi

İster vücudunuzu saran bir elbiseyle bir akşam yemeği partisine gidiyor ister pazar günü soluk kot pantolonla ortalıkta geziniyor olun, ince bir kedi gözü, hafif belirgin kirpikler ve hafif nemlendiricili bir dudak tonu, şık ve tazelik için mükemmel detaylar.

3. Şık minimalizm

Temiz çizgiler, özel silüetler ve stratejik renk vurguları. ‘Makyajsız’ görünen canlı bir cilt için yanaklarda, dudaklarda veya sıcaklık dokunuşu eklemek istediğiniz herhangi bir yerde pürüzsüz şeffaf pigmentler. En doğal görünümlü bitişi oluşturmak için fırça yerine parmaklarınızı kullanın.