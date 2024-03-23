Gökhan Zan’ın şikayetiyle: Ses kaydı soruşturmasında bir kişi tutuklandı

Gökhan Zan’a ait olduğu iddiasıyla paylaşılan ses kayıtlarına ilişkin soruşturmada adı öne çıkan Turgay Kocakaya tutuklandı.

Fotoğraf: TİP

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay belediye başkan adayı Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala geri çekmişti.

Bunda ortaya çıkan iki ses kaydı etkili olmuştu.

Sosyal medyada Zan’a ait olduğu iddiasıyla paylaşılan ses kayıtlarında, Zan’ın adaylıktan çekilmeme karşılığında AKP’den 5 milyon dolar ve ayrıca TRT’de kendisine pozisyon istediği duyulmuştu.

Ancak Zan ses kayıtlarının montaj olduğunu iddia etmişti. Zan ayrıca kendisine kumpas kurduğu iddiasıyla Turgay Kocakaya’dan şikayetçi olmuştu. Kocakaya, ses kayıtlarının diğer ucunda yer aldığı iddia edilen isim.

TİP’e göre Zan aslında seçimde kendisine yardımcı olmak için yanında tuttuğu Kocakaya’yla konuştuğunu kabul etti ancak ses kayıtlarının değiştirildiğini savunuyor.

Sözcü’den gazeteci İsmail Saymaz’a göre Zan’ın şikayeti üzerine Kocakaya ‘silahlı tehdit’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçlamalarından tutuklandı.

Kocakaya’nın suç ortağı olduğu öne sürülen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.