Dünya bir saatliğine karanlığa gömülüyor

Artan doğa kayıpları ve iklim krizine dikkat çekilmesi amacıyla bugün dünya genelinde bir saatliğine ışıklar söndürülüyor.

Fotoğraflar: AA

World Wildlife Fund (Doğal Hayatı Koruma Vakfı – WWF) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında bugün dünya genelinde ışıklar bir saatliğine söndürülüyor.

Eylem, her ülkenin kendi yerel saatiyle 20.30-21.30 arasında yapılıyor.

Etkinlik kapsamında ışıkların söndürüldüğü ilk ülkelerden Yeni Zelanda’da yerel saatle 20.30’da başkent Wellington’daki parlamento binasının yanı sıra Auckland şehrindeki Sky Tower kulesi ve Liman Köprüsü de karanlığa gömüldü.

Avustralya’da da Sydney’deki Opera Evi binası ve Liman Köprüsü’nün ışıkları söndürüldü. Bu etkinlik 2007’den beri her yıl mart ayının son cumartesi günü düzenleniyor.

‘Dünya Saati’ hareketi bu yıl, artan doğa kayıpları ve derinleşen iklim krizine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kampanyaya Ankara Çankaya ilçesindeki Atakule de destek verdi.

Kentin simge yapılarından Atakule’nin ışıkları saat 20.30-21.30 saatlerinde kapatıldı.