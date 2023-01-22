Akşam Postası / 22 Ocak 2023

Sinan Ateş’in dayısı: Evladımızın katili Meclis’te

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, yeğeninin katillerinin Meclis’te olduğunu savundu.

Nebati: İhracatın artması için TL’nin değer kaybetmesi lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ihracatın artması için Türk Lirası’nın değer kaybetmesi gerektiğini savundu.

Şahmaran sınıfta kaldı: ‘Adanalı Cullen ailesi’

Netflix’in uzun süredir merakla beklenen ‘Şahmaran’ dizisi izleyicilerden ‘geçer not’ alamadı. İzleyiciler, diziyi ‘Twilight’ serisine benzetirken, Anadolu’nun en önemli efsanesinin özgün aktarılamamasını da eleştirdi.

AKP’liler ‘muhalefet olma’ olasılığını görünce ‘parlamenter sistem’i özlemiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, partilerin cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına hazırlandığını; AKP’lilerin seçimlerin kaybedilmesi durumunda eski sisteme dönmeyi savunacağını yazdı.

THY, kendi kredi kartını çıkaracak

Türk Hava Yolları (THY), yurt içinde ve yurt dışında kullanılabilecek kredi kartı çıkarmak için çalışmalara başladı.

Akşener, Kuran’ın yakılmasında hükümeti göreve çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ın kopyasını yakmasının ardından iktidarı harekete geçmeye çağırdı.

En çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Alanya

2022’de en çok konut satılan ilçeler arasında zirvede önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul’daki Esenyurt yer aldı. Esenyurt’ta 2022’de 36 bin 315 konut satıldı. Bir önceki yıl bu sayı 37 bin 102’ydi.

Artış serisi bitti: 83 bin kişi borsadan çıktı

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısında uzun süre sonra ilk haftalık düşüş yaşandı. 83 bin kişi borsadan çıktı.