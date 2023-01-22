Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Ocak 2023

Sinan Ateş’in dayısı: Evladımızın katili Meclis’te

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, yeğeninin katillerinin Meclis’te olduğunu savundu.

Nebati: İhracatın artması için TL’nin değer kaybetmesi lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ihracatın artması için Türk Lirası’nın değer kaybetmesi gerektiğini savundu.


Şahmaran sınıfta kaldı: ‘Adanalı Cullen ailesi’

Netflix’in uzun süredir merakla beklenen ‘Şahmaran’ dizisi izleyicilerden ‘geçer not’ alamadı. İzleyiciler, diziyi ‘Twilight’ serisine benzetirken, Anadolu’nun en önemli efsanesinin özgün aktarılamamasını da eleştirdi.

Şahmaran: Kadınlar ve Yılanlar

AKP’liler ‘muhalefet olma’ olasılığını görünce ‘parlamenter sistem’i özlemiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, partilerin cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına hazırlandığını; AKP’lilerin seçimlerin kaybedilmesi durumunda eski sisteme dönmeyi savunacağını yazdı.

THY, kendi kredi kartını çıkaracak

Türk Hava Yolları (THY), yurt içinde ve yurt dışında kullanılabilecek kredi kartı çıkarmak için çalışmalara başladı.

‘Bağışlanmış organ hayattır’ demek için yarışacaklar

Akşener, Kuran’ın yakılmasında hükümeti göreve çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ın kopyasını yakmasının ardından iktidarı harekete geçmeye çağırdı.

‘Caniko’, bir Yıldız Kenter öyküsü

En çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Alanya

2022’de en çok konut satılan ilçeler arasında zirvede önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul’daki Esenyurt yer aldı. Esenyurt’ta 2022’de 36 bin 315 konut satıldı. Bir önceki yıl bu sayı 37 bin 102’ydi.

Artış serisi bitti: 83 bin kişi borsadan çıktı

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısında uzun süre sonra ilk haftalık düşüş yaşandı. 83 bin kişi borsadan çıktı.

Organ nakliyle hayata tutundular, şimdi bağış için yarışıyorlar

SON HABERLER

Akşam Postası / 22 Ocak 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Şahmaran: Kadınlar ve Yılanlar

Netflix’in duyurduğu andan itibaren merakla beklenen yerli dizisi ‘Şahmaran’ özgün olmamakla eleştiriliyor. Şahmaran’ın hikayesini ve dizinin esinlendiği noktaları Ayşe Deniz Yurdakul yazdı.