Artış serisi bitti: 83 bin kişi borsadan çıktı

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısında uzun süre sonra ilk haftalık düşüş yaşandı. 83 bin kişi borsadan çıktı.

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Altın, döviz, mevduat gibi araçlardan arzulanan reel getiriyi elde edemeyen ve kendilerini yüksek enflasyondan korumak isteyen tasarruf sahiplerinin yeni adresi bir süredir borsaydı. Geçtiğimiz yılın ortasında 2,5 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı, 2022 yılını 3,8 milyon kişiyle kapatarak rekor kırmıştı.

Yeni yılın ilk iki haftasında da tasarruf sahiplerinin odak noktasında yer alan borsa, geçtiğimiz günlerde 4 milyon yatırımcı sayısı sınırına dayanarak kendi rekorunu tazelemişti.

11 haftadır pay senedi yatırımcı sayısında yaşanan soluksuz artış ise 20 Ocak tarihiyle son bularak yerini uzun bir süreden sonra ilk defa azalışa bıraktı. Ekonomi gazetesinin haberine göre yükseliş trendinin bozulmasının ardından toplam pay senedi yatırımcı sayısı 3 milyon 892 bin 902 kişi oldu.