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Yaramazlara biraz batar!

Şahmaran sınıfta kaldı: Adanalı Cullen ailesi

Netflix’in uzun süredir merakla beklenen ‘Şahmaran’ dizisi izleyicilerden ‘geçer not’ alamadı. İzleyiciler, diziyi ‘Twilight’ serisine benzetirken, Anadolu’nun en önemli efsanesinin özgün aktarılamamasını da eleştirdi.

Şahmaran Dizisi 20 Ocak'ta Netflix'te yayınlanmaya başladı. (Netflix)
Şahmaran dizisi 20 Ocak’ta Netflix’te yayınlanmaya başladı. (Netflix)

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı dizi Şahmaran, önceki gün Netflix’de yayımlandı. Sarıkaya’nın Şahsu, Deniz’in de Maran karakterine hayat verdiği dizi, Anadolu mitolojilerinden Şahmaran efsanesini işliyor.


Duyurulduğu ilk günden itibaren merakla beklenen dizi, yayımlandığı ilk gün sosyal medyanın gündemine oturdu.

Senaristliğini Pınar Bulut’un yaptığı, yönetmen koltuğundaysa Umut Turagay’ın oturduğu dizi en çok ‘özgün’ olmamasıyla eleştirildi.

Dizi, Stephenie Meyer imzalı roman serisinden uyarlanan, başrollerinde Robert Pattinson ve Kristin Stewart’ın yer aldığı film serisi ‘Twilight’ın (Alacakaranlık) ‘Adanalı versiyonu’ olarak yorumlandı.

Diziye dair ilk yorumlar şu şekilde:

Şahmaran hikayesi: Yılanlar hariç herkes biliyor

Şahmaran’a geri sayım: Yeni fragman yayımlandı

Netflix’in mitolojik dizisi Şahmaran’dan ikinci tanıtım: Kehanet gerçekleşecek mi?

Dünya sadece insana ait değil: Şahmaran’dan ilk fragman ve yayın tarihi paylaşıldı

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Şahmaran sınıfta kaldı: Adanalı Cullen ailesi

Netflix’in uzun süredir merakla beklenen ‘Şahmaran’ dizisi izleyicilerden ‘geçer not’ alamadı. İzleyiciler, diziyi ‘Twilight’ serisine benzetirken, Anadolu’nun en önemli efsanesinin özgün aktarılamamasını eleştirdi.