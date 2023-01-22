Şahmaran sınıfta kaldı: Adanalı Cullen ailesi

Netflix’in uzun süredir merakla beklenen ‘Şahmaran’ dizisi izleyicilerden ‘geçer not’ alamadı. İzleyiciler, diziyi ‘Twilight’ serisine benzetirken, Anadolu’nun en önemli efsanesinin özgün aktarılamamasını da eleştirdi.
Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı dizi Şahmaran, önceki gün Netflix’de yayımlandı. Sarıkaya’nın Şahsu, Deniz’in de Maran karakterine hayat verdiği dizi, Anadolu mitolojilerinden Şahmaran efsanesini işliyor.
Duyurulduğu ilk günden itibaren merakla beklenen dizi, yayımlandığı ilk gün sosyal medyanın gündemine oturdu.
Senaristliğini Pınar Bulut’un yaptığı, yönetmen koltuğundaysa Umut Turagay’ın oturduğu dizi en çok ‘özgün’ olmamasıyla eleştirildi.
Dizi, Stephenie Meyer imzalı roman serisinden uyarlanan, başrollerinde Robert Pattinson ve Kristin Stewart’ın yer aldığı film serisi ‘Twilight’ın (Alacakaranlık) ‘Adanalı versiyonu’ olarak yorumlandı.
Diziye dair ilk yorumlar şu şekilde: