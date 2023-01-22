AKP’liler ‘muhalefet olma’ olasılığını görünce ‘parlamenter sistem’i özlemiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, partilerin cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına hazırlandığını; AKP’lilerin seçimlerin kaybedilmesi durumunda eski sisteme dönmeyi savunacağını yazdı.

Sarıkaya’ya göre AKP’de şimdiden ‘cumhurbaşkanlığı sistemini’nden rahatsız olanlar var.

AKP TBMM Grup Toplantısı. (AA)

Anketlere göre ‘cumhur ittifakı’ ve ‘millet ittifakı’nın ilk turda seçimi alması mümkün görünmüyor.

‘Emek ve özgürlük ittifakı’na öncülük eden HDP’yse aday çıkaracağını duyurmuş ancak kapıları tümüyle kapatmamıştı. Bu hesaplara göre HDP ilk turda iki ittifaka da destek vermezse seçim ikinci tura kalıyor.

İlk turda vekiller belli olacak

Ancak milletvekili seçimi ilk turda tamamlanacağı için cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Meclis çoğunluğu fazla olan tarafın psikolojik üstünlük sağlayacağı düşünülüyor. Uzmanlara göre iki tur seçim, aynı zamanda bir yıl sonraki yerel seçimleri de etkileyebilir.

AKP’liler rahatsız

Bu duruma dikkat çeken Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, iki etkili ittifakın ‘yoğun bir şekilde parlamentoda 360 üzerinde sayıda milletvekiline sahip olmanın yöntemlerini aradığını’ yazdı.

Sarıkaya, ‘altılı masa’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra Meclis’te 360 çoğunluğuna ulaşamaması durumunda nasıl bir yöntem uygulayacağına ilişkin modellerin tartışıldığını da kaydetti.

Bunlara dikkat çeken Sarıkaya, seçimi kaybeden iktidarın muhalefette kalması durumunda ‘parlamenter sistem’i savunacağını yazdı.

AKP’de ‘başkanlık’ sisteminden rahatsızlık duyanların olduğunu belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

“Kaldı ki bugünden AK Parti içinde başkanlık sisteminin kendileri açısından iyi olmadığını, parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini savunan çok kişi var…”